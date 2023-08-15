Гарре — о возможном уходе из «Крыльев Советов»: «Всё сказанное раньше — это неправда»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос о своём возможном уходе из клуба.

«Все сказанное раньше — это неправда. Мой агент — это мой папа Эмилиано, а не Эмилиано Чемпион. Это неправда — что он сказал про мою зарплату и мой клуб», — заявил Гарре на видео, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале самарцев.

Ранее Эмилиано Чемпион рассказал, что «Крылья Советов» отказались продавать Гарре в ПАОК, но футболист хочет покинуть клуб, поэтому ведется работа в этом направлении.

Трудовой договор Гарре с «Крыльями Советов» рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет три миллиона евро.