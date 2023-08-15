Алексей Попов: «Черчесов мгновенно исправит ситуацию в «Ахмате»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов посоветовал руководству грозненского «Ахмата» обратить внимание на ныне свободного тренера Станислава Черчесова. По его мнению, приглашение опытного специалиста сильно поможет грозненцам исправить печальное турнирное положение после отставки Сергея Ташуева.

«Мгновенно в «Ахмате» положение исправит Черчесов. Но Станислав Саламович уже был в Грозном, похоже, это не вариант для обеих сторон. А так, Черчесов — полевой командир, готовый исправить ситуацию, но не готовый «взращивать» клуб», - делится Попов с Betonmobile.

Черчесов уже работал в «Ахмате», когда республиканский клуб назывался «Тереком» - это было с 2011 по 2013 годы. При нём грозненский клуб занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2012/13.