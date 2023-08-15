Осинькин: «Крылья Советов» не планируют расставаться с Гарре»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего команды Бенхамина Гарре.

Ранее сообщалось, что 23-летний аргентинец недоволен своей заработной платой в самарской команде и хочет сменить клубную прописку.

«Видел эти заявления. Мне нечего ответить, он игрок нашей команды. Мы не планируем с ним расставаться», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Гарре принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в котором отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт вингера с «Крыльями Советов» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гарре в 3 миллиона евро.