Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата».

«Для республики, конечно, не годится то положение, которое сейчас занимает «Ахмат». С другой стороны, в прошлом сезоне Ташуев неплохо команду поднял - «Ахмат» занял пятое место. Непонятно, что происходит с коллективом в этом сезоне. Причем я их игры смотрел, там все нормально по игре. При этом очков у них практически нет - 3 очка за 4 тура. Прошло всего 4 тура, возможно, рановато дёрнули Ташуева. Могли бы подождать чуть-чуть.

Но мы не знаем, как коллектив отреагировал на это решение. Мы же не знаем, какая кухня внутри команды. Может, он сам решил уйти. Сложно рассуждать, когда не знаешь, что творится в команде. Но состояние у команды неудовлетворительное. Республиканская команда с такими возможностями не должна болтаться на таких низких местах в таблице. Но с увольнением поспешили, надо было потерпеть ещё пару-тройку туров. У нас часто принимаются скоропалительные решения, это не очень хорошо», - сказал Пономарёв.