Ташуев признался, что не успел попрощаться с игроками «Ахмата»

Уже бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев признался, что не успел попрощаться с игроками клуба после отставки, так как она произошла слишком быстро.

«С командой я ещё не попрощался, все произошло быстро и спонтанно. Возможно, 25 августа приеду в отель и там попрощаюсь с ребятами», - цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Тренер добавил, что расстался с руководством «Ахмата» хорошо и доброжелательно.

Напомним, что при Ташуеве в прошлом сезоне грозненский клуб установил клубный рекорд, финишировав на самом высоком месте в турнирной таблице – на пятом.