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Ташуев признался, что не успел попрощаться с игроками «Ахмата»

15 Августа 2023 • 18:02 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Уже бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев признался, что не успел попрощаться с игроками клуба после отставки, так как она произошла слишком быстро.

«С командой я ещё не попрощался, все произошло быстро и спонтанно. Возможно, 25 августа приеду в отель и там попрощаюсь с ребятами», - цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Тренер добавил, что расстался с руководством «Ахмата» хорошо и доброжелательно.

Напомним, что при Ташуеве в прошлом сезоне грозненский клуб установил клубный рекорд, финишировав на самом высоком месте в турнирной таблице – на пятом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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