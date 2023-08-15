Генич: «Не надо ждать чудес от Захаряна в первом сезоне в Ла Лиге»

Российский комментатор Константин Генич считает, что не стоит строить завышенные ожидания от игры Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в первом сезоне.

«Чудес от него в первом сезоне ждать не стоит. Ему нужна адаптация к команде, он ведь приходит на место Давида Силвы, немного‑немало. А это уже грандиозное достижение», - цитирует Генича «Матч ТВ».

В качестве очевидного плюса для Захаряна в новом клубе Генич назвал игру на несколько фронтов.

«Клубу нужна будет ротация, он играет в еврокубках. Ла Лига — играющий чемпионат, там Захаряну будет проще, чем в той же Англии», - добавил Генич.

Отметим, что в стартовавшем сезоне «Реал Сосьедад» сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

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