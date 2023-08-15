Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: «Не надо ждать чудес от Захаряна в первом сезоне в Ла Лиге»

15 Августа 2023 • 17:54 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Российский комментатор Константин Генич считает, что не стоит строить завышенные ожидания от игры Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в первом сезоне.

«Чудес от него в первом сезоне ждать не стоит. Ему нужна адаптация к команде, он ведь приходит на место Давида Силвы, немного‑немало. А это уже грандиозное достижение», - цитирует Генича «Матч ТВ».

В качестве очевидного плюса для Захаряна в новом клубе Генич назвал игру на несколько фронтов.

«Клубу нужна будет ротация, он играет в еврокубках. Ла Лига — играющий чемпионат, там Захаряну будет проще, чем в той же Англии», - добавил Генич.

Отметим, что в стартовавшем сезоне «Реал Сосьедад» сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

Ледяхов: «Захаряну не будет сложно в чемпионате Испании»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Константин Генич Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
18:32 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» можно назвать фаворитом матча с «Зенитом»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гарре — о возможном уходе из «Крыльев Советов»: «Всё сказанное раньше — это неправда»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «Черчесов мгновенно исправит ситуацию в «Ахмате»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Крылья Советов» не планируют расставаться с Гарре»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Ташуев признался, что не успел попрощаться с игроками «Ахмата»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Не надо ждать чудес от Захаряна в первом сезоне в Ла Лиге»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Клотет рассказал, почему отстранил троих игроков «Торпедо» в прошлом сезоне
17:40 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Акрона» Калешин рассказал, готов ли он возглавить «Ахмат»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Отец Гарре исключает уход игрока из «Крыльев Советов»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников предостерёг Юрана от ухода из «Ахмата»
17:24 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» не стали комментировать кандидатуры Калешина и Юрана на пост главного тренера команды
17:24 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев осудил увольнение Ташуева из «Ахмата»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Хетафе» Альдерете находится в шорт-листе «Спартака» слухи
17:06 · Россия. Премьер-лига
Балахнин — об уходе Ташуева из «Ахмата»: «Команда не очень хорошо готова к сезону»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Если Торопу давать играть, то он будет раскрываться»
Все новости
Рекомендуем