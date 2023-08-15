Клотет рассказал, почему отстранил троих игроков «Торпедо» в прошлом сезоне

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему отстранил от команды в концовке прошлого сезона троих игроков. Речь идёт о бывшем защитнике сборной России Илье Кутепове, игроке обороны Юрии Журавлёве и полузащитнике Равиле Нетфуллине.

«Для меня главное – уважение игроком своих партнеров, тренеров и эмблемы клуба. То, как они относились к делу, не соответствует моим ценностям. Они ясно дали понять, что не хотят быть частью нашей команды», - делится Клотет с порталом Sport24.

Напомним, что сейчас все три экс-игрока «Торпедо» уже покинули состав «автозаводцев».

«Один из них подошел ко мне и сказал: «Если вылетим в ФНЛ, не буду играть в «Торпедо». Но незаменимых нет: не хочешь играть у нас — ищи новое место работы», - добавил Клотет.

«Торпедо» после пяти туров Мелбет-Первой лиги занимает восьмое место в турнирной таблице.

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