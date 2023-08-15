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Тренер «Акрона» Калешин рассказал, готов ли он возглавить «Ахмат»

15 Августа 2023 • 17:40 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин ответил на вопрос о возможном назначении в «Ахмат».

«Из «Акрона» я никуда уходить не собираюсь. Здесь интересный проект, работают хорошие люди, у нас отличный коллектив и есть возможность для реализации», — приводит слова Калешина Metaratings.

Сегодня, 15 августа, Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».

По информации СМИ, заменить Ташуева в грозненском клубе могут Евгений Калешин или наставник «Пари НН» Сергей Юран.

Стоит сказать, что «Акрон» под руководством 45-летнего Калешина возглавляет турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Ахмат Акрон
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