Тренер «Акрона» Калешин рассказал, готов ли он возглавить «Ахмат»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин ответил на вопрос о возможном назначении в «Ахмат».

«Из «Акрона» я никуда уходить не собираюсь. Здесь интересный проект, работают хорошие люди, у нас отличный коллектив и есть возможность для реализации», — приводит слова Калешина Metaratings.

Сегодня, 15 августа, Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».

По информации СМИ, заменить Ташуева в грозненском клубе могут Евгений Калешин или наставник «Пари НН» Сергей Юран.

Стоит сказать, что «Акрон» под руководством 45-летнего Калешина возглавляет турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги.