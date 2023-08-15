​Отец Гарре исключает уход игрока из «Крыльев Советов»

Эмилиано Гарре, отец полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, исключил вариант с уходом футболиста в другой клуб.

«Бенхамин - игрок «Крыльев». Он очень счастлив со своей семьёй в Самаре. Гарре наслаждается командой, городом и всеми болельщиками и не собирается уходить!» - сказал Эмилиано, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Гарре выступает за «Крылья Советов» с начала года. В 24 матчах за самарскую команду аргентинский футболист записал на свой счёт пять голов и четыре голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут в пятницу, 18 августа, - против «Рубина» на поле соперника.