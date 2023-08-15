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Валерий Овчинников предостерёг Юрана от ухода из «Ахмата»

15 Августа 2023 • 17:32 Комментировать
Факел
...
Пари НН
20.08 17:30

Советский и российский тренер Валерий Овчинников предостерёг главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана от ухода в грозненский «Ахмат». Новости об этом активно появляются после того, как «Ахмат» покинул Сергей Ташуев в результате отставки.

«Юрану сейчас не нужно бежать в «Ахмат». У него в своём клубе складывается всё нормально, а беготня из клуба в клуб к хорошему никогда не приводит. Хотя, «Ахмат» — это стабильность, тут я точно знаю», - цитирует Овчинникова «Матч ТВ».

Напомним, что в минувший понедельник «Пари НН» дома уверенно обыграл «Ахмат» Ташуева. На следующий день российского тренера отправили в отставку.

«Жаль, что сняли Сергея Ташуева. Так звёзды сложились, чёрт возьми», - добавляет Овчинников.

Булыкин: «Я не понял причин отставки Ташуева из «Ахмата»

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Валерий Овчинников Ахмат Пари НН
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