В «Ахмате» не стали комментировать кандидатуры Калешина и Юрана на пост главного тренера команды

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о возможном назначении Сергея Юрана или Евгения Калешина на пост наставника команды.

«Присутствуют ли Калешин и Юран в шорт-листе «Ахмата»? Хорошие специалисты, но они работают. Сейчас не хочется обсуждать чью-либо кандидатуру, это будет неэтично», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу», добавив, что клуб ведет работу над поиском нового тренера.

Сегодня, 15 августа, «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера команды.

После четырех туров грозненский клуб занимает 11-е место в чемпионате России, набрав три очка.