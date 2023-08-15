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В «Ахмате» не стали комментировать кандидатуры Калешина и Юрана на пост главного тренера команды

15 Августа 2023 • 17:24 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о возможном назначении Сергея Юрана или Евгения Калешина на пост наставника команды.

«Присутствуют ли Калешин и Юран в шорт-листе «Ахмата»? Хорошие специалисты, но они работают. Сейчас не хочется обсуждать чью-либо кандидатуру, это будет неэтично», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу», добавив, что клуб ведет работу над поиском нового тренера.

Сегодня, 15 августа, «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера команды.

После четырех туров грозненский клуб занимает 11-е место в чемпионате России, набрав три очка.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Евгений Калешин Ахмед Айдамиров Ахмат Акрон Пари НН
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