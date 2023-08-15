Борис Игнатьев осудил увольнение Ташуева из «Ахмата»

Российский ветеран тренерского дела Борис Игнатьев прокомментировал отставку Сергея Ташуева с поста главного тренера грозненского «Ахмата». По мнению эксперта, расставание с тренером произошло преждевременно.

«Первым за плохие результаты страдает всегда тренер. Вот он и стал той расправой за результаты команды. Руководство сравнило прошлый сезон и этот, но надо было подождать результат дольше, чем за 4-5 туров», - цитирует Игнатьева «Спорт День за Днём».

Напомним, что сезон минувший «Ахмат» Ташуева завершил на рекордной для клуба позиции в Премьер-лиге – на пятом месте.

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