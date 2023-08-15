Балахнин — об уходе Ташуева из «Ахмата»: «Команда не очень хорошо готова к сезону»

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал отставку Сергея Ташуева с должности рулевого «Ахмата».

«Конечно, тут есть много вопросов. С Ташуевым совсем недавно продлили контракт, и почти сразу убрали. Судя по тому, что я видел, команда не очень хорошо готова к сезону», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

По мнению специалиста, проблема плохой готовности команды заключается в тренировочном процессе.

За четыре тура в РПЛ «Ахмат» одержал только одну победу и потерпел три поражения. Следующим соперником грозненского клуба станет «Оренбург». Матч состоится 20 августа в 20:00 по мск.

«Ахмат» объявил об отставке Ташуева