Чанов: «Если Торопу давать играть, то он будет раскрываться»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера «армейцев» Владислава Торопа в текущем сезоне.

«Тороп провел уже два матча подряд. Если давать ему играть, то он будет раскрываться. Чем больше практики, тем лучше для вратаря. Да и для любого спортсмена», — приводит слова Чанова Vprognoze.

В текущем сезоне 19-летний Тороп принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых пропустил три гола и один раз сыграл «на ноль».

Следующим соперником ЦСКА станет «Динамо». Матч пятого тура Российской премьер-лиги пройдет 19 августа. Начало игры запланировано на 15:00 по мск.

На данный момент нет информации, сможет ли Акинфеев принять участие в поединке. Напомним, прошлый матч вратарь пропустил из-за небольшого дискомфорта.