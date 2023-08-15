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Чанов: «Если Торопу давать играть, то он будет раскрываться»

15 Августа 2023 • 16:56 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера «армейцев» Владислава Торопа в текущем сезоне.

«Тороп провел уже два матча подряд. Если давать ему играть, то он будет раскрываться. Чем больше практики, тем лучше для вратаря. Да и для любого спортсмена», — приводит слова Чанова Vprognoze.

В текущем сезоне 19-летний Тороп принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых пропустил три гола и один раз сыграл «на ноль».

Следующим соперником ЦСКА станет «Динамо». Матч пятого тура Российской премьер-лиги пройдет 19 августа. Начало игры запланировано на 15:00 по мск.

На данный момент нет информации, сможет ли Акинфеев принять участие в поединке. Напомним, прошлый матч вратарь пропустил из-за небольшого дискомфорта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов Владислав Тороп
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