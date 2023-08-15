​Гендиректор «Пари НН» исключил уход Юрана

Давид-Мелик Гусейнов, который занимает пост генерального директора «Пари НН», дал комментарий по поводу информации о том, что главный тренер команды Сергей Юран находится в шорт-листе «Ахмата».

«Ахмат», напомним, расстался с Сергеем Ташуевым на следующий день после поражения от «Пари НН» (0:2).

«Ахмат» хочет пригласить Юрана? Это бред. У нас полное доверие Сергею Юрану. Мы показали уверенный и хороший старт вначале сезона и не планируем расставаться с главным тренером команды», - сказал Гусейнов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

В четырёх прошедших турах чемпионата России «Пари НН» смог набрать четыре очка. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт в воскресенье, 20 августа, - против «Факела» на поле соперника.