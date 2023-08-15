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​Гендиректор «Пари НН» исключил уход Юрана

15 Августа 2023 • 16:55 Комментировать
Факел
...
Пари НН
20.08 17:30

Давид-Мелик Гусейнов, который занимает пост генерального директора «Пари НН», дал комментарий по поводу информации о том, что главный тренер команды Сергей Юран находится в шорт-листе «Ахмата».

«Ахмат», напомним, расстался с Сергеем Ташуевым на следующий день после поражения от «Пари НН» (0:2).

«Ахмат» хочет пригласить Юрана? Это бред. У нас полное доверие Сергею Юрану. Мы показали уверенный и хороший старт вначале сезона и не планируем расставаться с главным тренером команды», - сказал Гусейнов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

В четырёх прошедших турах чемпионата России «Пари НН» смог набрать четыре очка. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт в воскресенье, 20 августа, - против «Факела» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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ФАКЕЛ ПАРИ НН
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