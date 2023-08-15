Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемый переход 20-летнего полузащитника сборной России Арсена Захаряна из московского «Динамо» в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

- Хорошо, что наш игрок переходит в чемпионат Испании, в одну из сильнейших лиг мира. В принципе, исторически российские футболисты удачно зарекомендовали себя в Испании, особенно в 90-е годы. Я думаю, для Захаряна это хороший следующий шаг. Важно, чтобы ему давали в «Реал Сосьедаде» игровое время – тогда у него будет возможность прогрессировать, и вполне возможно, что со временем его пригласят в более именитый европейский клуб. На мой взгляд, сейчас Захаряну вполне по силам зацепиться за место в стартовом составе «Реал Сосьедада», ну а дальше всё будет зависеть уже от него самого.