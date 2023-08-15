Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку из грозненского «Ахмата» Сергея Ташуева.

- Некоторые команды трудно входят в сезон, кто-то начинает набирать очки потом. У кого-то сложный календарь, у кого-то он легче. В начале чемпионата обычно никто не смотрит на то место, которая команда занимает в таблице. Потому что впереди есть время, для того чтобы как-то изменить и развернуть ситуацию.

В принципе, четыре тура – это не тот отрезок, по итогам которого нужно смотреть на результат. Для меня четыре тура вряд ли могут быть показательными для какой-то команды, чтобы сделать о ней выводы. Но, возможно, руководство «Ахмата» знает намного больше, и они увидели какие-то причины уволить тренера. Я со стороны не увидел их после четырёх туров.

Позовут ли вскоре Ташуева в другой клуб РПЛ? Честно говоря, не знаю. Пока у всех команд, кроме «Ахмата», тренеры остаются на своих местах. И как сложится дальнейшая судьба Ташуева, сложно прогнозировать.