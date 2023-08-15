Первое увольнение в чемпионате Росси: Сергей Ташуев не самый быстрый в истории РПЛ

В чемпионате России сезона-2023/2024 прошло четыре тура, а первая отставка уже случилась. Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев покинул свой пост. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о причинах увольнения и вспоминает самые быстрые отставки прошлых сезонов элитного дивизиона чемпионата России.

Ташуев, на выход!

Сергей Ташуев проработал в «Ахмате» 11 месяцев. В прошлом сезоне клуб из Грозного забрался на пятую строчку в турнирной таблице. Этот результат стал повторением наивысшего достижения чеченского клуба, которое впервые было достигнуто в сезоне-2016/2017. Очевидно, что в новом сезоне от «Ахмата» ждали как минимум повторения результата прошлого сезона. И пусть в стартовых турах были минимальные поражения от «Крыльев Советов» и ЦСКА, в противостоянии с одним из аутсайдеров сезона «Пари НН» ждали только победы. Не дождались. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев взял вину на себя, но оценил проигранный матч как худший за время его нахождения в команде. Готовить команду к пятому туру, в котором «Ахмат» сыграет с «Оренбургом», будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.

В сезоне-2022/2023 убрали сразу двоих

В сезоне-2022/2023 после четвёртого тура случились сразу две тренерские отставки. Отставка Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» была весьма непонятна. Семь набранных очков, седьмое место и… Увольнение. Игорь Шалимов проиграл во всех четырёх стартовых турах с «Уралом», предоставив возможность Виктору Ганчаренко через год стать лидером РПЛ после такого же количества сыгранных матчей.

Сложно работать в «Урале»

Работать с президентом екатеринбургского «Урала» Григорием Ивановым, видимо, непросто. Тому подтверждение три отставки в первых четырёх турах в последних сезонах. Павел Гусев вывел «Урал» в РПЛ, но на старте сезона-2013/2014 покинул клуб. Иванов оправдывался, что сам наставник попросил освободить его от обязанностей в связи с тем, что ему по семейным причинам было необходимо уехать из города. Желанием наставника уйти объяснял президент и смену Юрия Матвеева в сезоне-2021/2022. Отметим, что, будучи игроком, Матвеев четыре раза возвращался в «Уралмаш». Любопытно, что ровно столько же матчей (4) он имеет за национальную сборную России. А тренерская карьера Юрия Александровича неразрывно связана с «Уралом», в котором он отработал во всех структурах клуба и на различных должностях.

Самые быстрые

Рекордсменами РПЛ, которая ведёт свой отсчёт с 2001 года, являются Омари Тетрадзе и Дмитрий Аленичев. Тетрадзе в сезон-2009 вывел «Анжи» в элитный дивизион, но уже после первого тура понял, что устал от работы. Истинных причин своего увольнения Омари не называет до сих пор. Отставка Дмитрия Аленичева в сезоне-2016/2017 до сих пор вспоминается как «багаж Аленичева». Разгромная победа 4:0 в первом туре над тульским «Арсеналом» сменилась провалом в противостоянии с кипрским АЕКом в рамках Лиги Европы.

Работа главного тренера всегда подразумевает готовность к отставке. Но иногда уход из клуба бывает очень уж быстрым.

Самые быстрые отставки РПЛ

Сезон Тренер Тур 2016/2017 2010 Дмитрий Аленичев («Спартак») Омари Тетрадзе («Анжи») 1 2013/2014 2003 2016/2017 2021/2022 Гус Хиддинк («Анжи») Валерий Четверик («Черноморец») Игорь Черевченко («Локомотив») Валерий Карпин («Ростов») 2 2012/2013 2013/2014 2021/2022 Сергей Силкин («Динамо») Павел Гусев («Урал») Юрий Матвеев («Урал») 3 2022/2023 Сергей Юран («Химки») Игорь Шалимов («Урал») 4

Константин Лицин