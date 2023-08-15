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Кафанов — о Лантратове: «Он приносит очки «Локомотиву», когда команда их не заслуживает»

15 Августа 2023 • 16:15 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова.

«Конечно, следим за Лантратовым. Мне нравится его игра. Он продолжает серию, которая была в прошлом году осенью. Он также надежен и приносит очки в играх, где команда их не заслуживает», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Лантратов принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил девять голов.

В пятом туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 19 августа и начнется в 19:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Виталий Кафанов Илья Лантратов
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