Кафанов — о Лантратове: «Он приносит очки «Локомотиву», когда команда их не заслуживает»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова.

«Конечно, следим за Лантратовым. Мне нравится его игра. Он продолжает серию, которая была в прошлом году осенью. Он также надежен и приносит очки в играх, где команда их не заслуживает», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Лантратов принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил девять голов.

В пятом туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 19 августа и начнется в 19:30 по столичному времени.