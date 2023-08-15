Кузьмичёв: «Вероятность того, что Гарре покинет «Крылья Советов» высокая»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном уходе нападающего Бенхамина Гарре из самарского клуба.

Ранее агент аргентинского футболиста сообщил, что Гарре хочет покинуть команду.

«В этом сезоне Бенхамин выглядит добротно. Конечно, агент хочет использовать эти факторы и вероятность того, что он покинет «Крылья Советов» высокая. Наверняка агент Гарре проработал варианты, и что-то у него есть», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, Гарре перешёл в «Крылья Советов» в январе нынешнего года из «Расинга». В составе самарской команды 23-летний вингер успел провести 24 матча, забить пять голов и отдать четыре результативные передачи. Трансферная стоимость Гарре сейчас оценивается в 3 миллиона евро.