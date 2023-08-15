Агент Эмилио Чемпион, который работает с вингером «Крыльев Советов» Бенхамином Гарре, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Правда ли, что клубы из России интересуются Гарре? Действительно, интерес есть. Также я хочу сказать, что я не агент Бенхамина, не я веду переговоры, но я занимаюсь юридическими аспектами. Агентом Бенхамина является его отец», - сказал Гарре журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Бенхамин Гарре представляет «Крылья Советов» с конца января 2023 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.