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​Гарре интересен клубам из России – агент эксклюзив

15 Августа 2023 • 16:00 Комментировать

Агент Эмилио Чемпион, который работает с вингером «Крыльев Советов» Бенхамином Гарре, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Правда ли, что клубы из России интересуются Гарре? Действительно, интерес есть. Также я хочу сказать, что я не агент Бенхамина, не я веду переговоры, но я занимаюсь юридическими аспектами. Агентом Бенхамина является его отец», - сказал Гарре журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Бенхамин Гарре представляет «Крылья Советов» с конца января 2023 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов трансферы футбола - лето 2023 Эмилио Чемпион Бенхамин Гарре
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