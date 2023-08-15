​Карпин отреагировал на информацию о том, что он мог возглавить «Спартак»

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что в прошлом году он мог возглавить «Спартак». Сообщалось, что Карпин возглавил бы «красно-белых» в случае прихода в клуб Ашота Хачатурянца. Функционер якобы согласовал замену Гильермо Абаскаля на Валерия Карпина с «Лукойлом», причём тренер сборной России дал согласие.

«Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Карпин также отметил, что у него не было желания уходить из «Ростова».

Отметим, что Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. В прошлом чемпионате команда заняла третье место.