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Агент: «Гарре хочет покинуть «Крылья Советов»

15 Августа 2023 • 15:22 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
18.08 19:30

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, высказался о будущем аргентинского футболиста.

Ранее сообщалось, что самарский клуб отказался продавать Гарре в греческий ПАОК. По словам Чемпиона, Гарре хочет покинуть «Крылья Советов», так как самарская команда не очень сильна, а зарплата игрока довольно низкая на фоне остальных футболистов РПЛ.

«Да, это правда, что «Крылья Советов» не стали продавать Бенхамина в ПАОК за 7 миллионов евро. Возможен ли уход Гарре? Он хочет покинуть клуб. Мы работаем над этим», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Гарре провёл за «Крылья Советов» шесть матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Эмилио Чемпион Бенхамин Гарре
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