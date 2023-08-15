​Акинфеев отреагировал на уход Буффона из футбола

В начале августа Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. Легенда итальянского футбола повесил перчатки на гвоздь в возрасте 45 лет. Комментарий на этот счёт дал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Конечно, вызывает эмоции. Человек отдался футболу по полной. Играл до 45 [лет], закончил. Грустно, что время летит очень быстро», - сказал Акинфеев, чьи слова приводит ТАСС.

Стоит сказать, что Джанлуиджи Буффон в 2006 году становился чемпионом мира. Тогда сборная Италии в финале мундиаля обыграла Францию в серии пенальти после ничьей со счётом 1:1.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 19 августа, - против «Динамо».