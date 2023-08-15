Агент Селюк: «Ахмат» не предлагал Конате продлить контракт»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

По словам Селюка, грозненский клуб не предлагал Конате продлить соглашение, срок действия которого истекает летом 2024 года.

«Покинет ли Конате «Ахмат»? В теории возможно всё, но сегодня он футболист «Ахмата». Клуб не выходил на нас с продлением контракта. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Ранее агент сообщал, что в услугах 25-летнего Конате заинтересован один большой клуб.

В нынешнем сезоне Конате провёл за «Ахмат» шесть матчей и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.