Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Селюк: «Ахмат» не предлагал Конате продлить контракт»

15 Августа 2023 • 15:06 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

По словам Селюка, грозненский клуб не предлагал Конате продлить соглашение, срок действия которого истекает летом 2024 года.

«Покинет ли Конате «Ахмат»? В теории возможно всё, но сегодня он футболист «Ахмата». Клуб не выходил на нас с продлением контракта. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Ранее агент сообщал, что в услугах 25-летнего Конате заинтересован один большой клуб.

В нынешнем сезоне Конате провёл за «Ахмат» шесть матчей и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
15:22 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Гарре хочет покинуть «Крылья Советов»
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев отреагировал на уход Буффона из футбола
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Ахмат» не предлагал Конате продлить контракт»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев после отставки из «Ахмата»: «Мне не стыдно за свою работу»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «В атаке у «Ростова» вернулись стандарты»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба и журналист получили приглашения на заседание КДК
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «Отставка Ташуева ожидаема, результаты «Ахмата» были неприемлемыми» эксклюзив
14:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Флорентин: «О паспорте буду думать во вторую очередь»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Названо условие увольнения Рахимова из «Рубина»
14:25 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» анонсировал товарищеский матч
14:21 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что клуб не получал предложений по Изидору
14:08 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе: «Любая команда в теории может стать чемпионом»
14:03 · Россия. Премьер-лига
​Карпин мог заменить Абаскаля в «Спартаке» - журналист
13:57 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе рассказал, почему он не играет за «Сочи»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Обляков - о Медине: «Без него справимся, пусть играет за «Спартак»
Все новости
Рекомендуем