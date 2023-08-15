Марсело Контрерас, агент правого защитника «Уракана» Гильермо Сото, в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны неназванного клуба из Российской премьер-лиги.

«Да, интерес от клуба из России есть. К сожалению, не могу пока говорить конкретнее», – сказал Контрерас.

29-летний Сото может сыграть не только на правом фланге обороны, а и чуть выше в атаке на позиции вингера. Гильермо дебютировал за взрослую сборную Чили в 2022 году и с тех пор провёл за национальную команду три матча.

«Трансфермаркт» оценивает Сото в 1,80 миллионов евро. Имя заинтересованного в Гильермо российского клуба до сих пор неизвестно.