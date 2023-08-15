​Ташуев после отставки из «Ахмата»: «Мне не стыдно за свою работу»

Сергей Ташуев был уволен из «Ахмата» после гостевого поражения от «Пари НН» со счётом 0:2. По словам специалиста, ему не стыдно за свою работу с командой.

«Мне не стыдно за свою работу в «Ахмате». Желаю «Ахмату» удачи, чтобы ребята ставили задачу, как минимум, попасть в пятерку», - сказал Ташуев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ташуев отметил, что инициаторами его отставки были руководители грозненского клуба. Сам тренер не думал о таком варианте.

«Конечно, я сам не думал об уходе. Я всегда ищу выход из сложных ситуаций», - сказал Ташуев.

Стоит сказать, что прошлый чемпионат под руководством Сергея Ташуева «Ахмат» завершил на пятой позиции. После четырёх туров нового сезона Премьер-лиги грозненцы имеют в своём активе только три зачётных балла.

Ближайший матч «Ахмат» проведёт 20 августа – против «Оренбурга».