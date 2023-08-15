Шалимов: «В атаке у «Ростова» вернулись стандарты»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Ростова» над «Рубином» (3:0) в матче четвёртого тура чемпионата России.

По мнению специалиста, на игре «Ростова» сказалось отсутствие защитника Максима Осипенко, который ранее получил повреждение.

«У «Ростова» в связи с травмой Осипенко некоторые изменения в чемпионате — Глебов всю игру отыграл на позиции центрального защитника, — команда через него уходила в атаку. В атаке у «Ростова» вернулись стандарты, Комличенко был очень опасен», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После четырёх туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой следующий матч южане проведут 19 августа против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.