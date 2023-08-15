​Дзюба и журналист получили приглашения на заседание КДК

После субботнего матча четвёртого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (ничья 1:1) Артём Дзюба грубо ответил на вопрос журналиста. Футболист даже угрожал представителю СМИ.

Во вторник стало известно о том, что инцидент между Дзюбой и журналистом будет рассмотрен в ходе заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, его включили в повестку дня. И Дзюба, и журналист получили приглашения за заседание.

Ближайший матч РПЛ «Локомотив» проведёт в субботу, 19 августа. Команда Михаила Галактионова будет играть против лидирующего «Краснодара» на выезде.