Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об отставке Сергея Ташуева из «Ахмата» и главных событиях прошедшего тура РПЛ.

- Сегодня произошла первая отставка сезона – уволен главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. С чем связываете такой неудачный старт для грозненцев? Мы помним, как здорово они выступали в прошлом сезоне.

- Конечно же, повлиял результат. Руководство клуба что-то не устроило в работе Ташуева. Такой результат «Ахмата» неприемлем, поэтому отставка тренера ожидаема. Пока грозненцы далеки от той игры, которая была в конце прошлого сезона. Ничего у них не получается. Думаю, это связано с подготовкой. Некоторые люди ушли, усиления нет. Поэтому они не были так быстры на поле, видно, что футболисты тяжелые. Это все повлияло на результат.

- Какие события прошедшего тура вы бы еще отметили?

- Поражение «Спартака» от «Урала». Это было неожиданно для меня. Хотя «Урал» хорошо сейчас играет. Но красно-белые на ходу и могли ожидать положительного результата. Хотя бы ничьей.

- С чем связан прогресс «Урала», который закрепился на второй строчке таблицы РПЛ?

Так бывает. В прошлом сезоне «Ростов» феерил, сейчас «Урал» и «Крылья Советов». Такие вещи трудно предугадать. Но я думаю, в конце концов, все встанет на свои места.

- Удивлены лидерству «Краснодара»?

- Интересная ситуация. «Краснодар», кажется, никогда так удачно не начинал сезон, чтобы стабильно идти на первом месте в стартовых турах. И это при том, что он играет не так ярко, как раньше. Но, тем не менее, «быки» заточены на результат. Команда смотрится цельно, она хорошо укомплектована, там отличная молодежь. Единственное, бывают ошибки в обороне, особенно в центре.

- Это да, но защита играет не так плохо. Команда пропустила всего один мяч в четырех турах.

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- «Быки» пока допускают меньше роковых ошибок, чем соперники, это да, но огрехи все равно случаются.

- «Зенит» в этом туре победил, но нет былого запаса прочности. Это удивляет?

- Даже с этим составом питерцы будут бороться за первое место, несмотря на потерю лидеров. Уход двух футболистов и отсутствие вначале Вендела сказались, потому что пошла перестройка игры, что-то надо было менять, пробовать. Они пытались, но не получилось. К тому же сказалась подготовка. Она была не очень хорошая, или они переоценили себя. Но «Зенит» все равно наберет и команда прибавит.

- «Динамо» много потеряет с отъездом Захаряна?

- Мне всегда жалко, когда из нашего чемпионата уходят хорошие футболисты. Они привносят в РПЛ что-то интересное, красивое. Болельщики любят ходить на звезд, которые украшают футбол. Но в целом для «Динамо» уход Захаряна не будет большой потерей. В последнее время он не был лидером на поле. Ему еще надо много работать, чтобы стать классным футболистом.

- «Локомотив» пока не убеждает. В чем проблемы команды Галактионова?

- Возможно, они переоценили себя. Когда железнодорожники были на дне и поднимались оттуда – это одно, а биться за высокие места – совсем другое. Это разная мотивация. Надо каждую минуту на поле подтверждать свое мастерство. Пока этого не хватает, чтобы бороться за высокие места. Хотя потенциал есть.

- ЦСКА не без проблем победил «Сочи». Скамейки почти нет. За счет чего сейчас держаться «армейцы»?

- Им очевидно нужно усиление, чтобы бороться за лидерство. Постоянно выцарапывать победы, как во встрече с «Сочи», не получится. Но они ищут, и я думаю, покупки будут. В плане селекции там всегда все было в порядке. А вот если никого не подпишут – будет тяжело претендовать на высокие места.

Елена Григорьевская