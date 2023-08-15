Игрок «Оренбурга» Флорентин: «О паспорте буду думать во вторую очередь»

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин высказался о возможном получении российского гражданства.

24-летний аргентинец выразил надежду на то, что в ближайшее время ему удастся выучить русский язык, однако сейчас все его мысли сосредоточены на футболе.

«Есть ли новости о получении российского паспорта? Пока в этом плане всё спокойно. Сейчас все мысли о команде, о футболе. А о паспорте буду думать во вторую очередь», — цитирует Флорентина «Матч ТВ».

Напомним, Флорентин перешёл в «Оренбург» летом прошлого года. В составе российского клуба полузащитник успел провести 29 матчей, забить пять голов и отдать семь результативных передач.