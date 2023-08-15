​Названо условие увольнения Рахимова из «Рубина»

Рашид Рахимов может стать вторым тренером, который лишится работы по ходу нового сезона Премьер-лиги. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Рахимов получил от руководителей «Рубина» два матча на исправление ситуации.

18 августа «Рубин» примет «Крылья Советов», а 26 августа – «Динамо». Если результаты будут неудовлетворительными, Рахимов отправится в отставку.

После четырёх сыгранных туров Премьер-лиги «Рубин» имеет два зачётных балла в своём активе.

Напомним, что первая тренерская отставка сезона случилась в «Ахмате» - клуб расстался с Сергеем Ташуевым.