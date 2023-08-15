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В «Локомотиве» сообщили, что клуб не получал предложений по Изидору

15 Августа 2023 • 14:21 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

В пресс-службе «Локомотива» высказались о возможном уходе нападающего Вильсона Изидора.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз договорился о своём переходе в «Марсель».

«В данный момент футбольный клуб «Локомотив» не получал предложений по трансферу или аренде игрока. Изидор остаётся в расположении команды», — сказали в пресс-службе московского клуба.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». Действующий контракт нападающего с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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