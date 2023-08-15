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Мелкадзе: «Любая команда в теории может стать чемпионом»

15 Августа 2023 • 14:08 Комментировать
Сочи
...
Ростов
19.08 20:00

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о целях своей команды в нынешнем сезоне.

По словам 26-летнего игрока, сочинцы намерены побеждать в каждом матче. Также нападающий отметил, что любая команда в теории может оказаться на первой строчке.  

«Хотелось бы всегда быть на первом месте. Сейчас только четвёртый тур прошёл, любая команда в теории может стать чемпионом. Так что всё впереди», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».

В четырёх турах РПЛ «Сочи» набрал три очка и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять баллов. Свой следующий матч южане проведут 19 августа против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Георгий Мелкадзе
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