Мелкадзе: «Любая команда в теории может стать чемпионом»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о целях своей команды в нынешнем сезоне.

По словам 26-летнего игрока, сочинцы намерены побеждать в каждом матче. Также нападающий отметил, что любая команда в теории может оказаться на первой строчке.

«Хотелось бы всегда быть на первом месте. Сейчас только четвёртый тур прошёл, любая команда в теории может стать чемпионом. Так что всё впереди», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».

В четырёх турах РПЛ «Сочи» набрал три очка и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять баллов. Свой следующий матч южане проведут 19 августа против «Ростова».