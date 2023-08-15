​Карпин мог заменить Абаскаля в «Спартаке» - журналист

Валерий Карпин мог возглавить «Спартак», заменив на должности главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом в программе на канале Глеба Чернявского в YouTube рассказал журналист Андрей Панков.

«Ашот Хачатурянц был максимально близок к тому, чтобы зайти в «Спартак», там уже почти всё согласовали. И когда всё было почти «на мази», он согласовал с «Лукойлом» увольнение Абаскаля и назначение Карпина. Карпин согласился. Я за этот инсайд ручаюсь своей головой», - сказал Панков.

В настоящий момент Валерий Карпин тренирует «Ростов» и национальную сборную России. Что до Гильермо Абаскаля, то он работает со «Спартаком» с июня 2022 года. Под руководством испанца в прошлом сезоне «красно-белые» заняли третье место в Премьер-лиге.