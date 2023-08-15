Мелкадзе рассказал, почему он не играет за «Сочи»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, почему пока ни разу не вышел на поле в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По словам 26-летнего футболиста, его отсутствие связано с решением главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Я только восстановился после микроповреждения, а в целом это решение главного тренера», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Мелкадзе провёл за «Сочи» 28 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

После четырёх туров РПЛ южане занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Свой следующий матч «Сочи» проведёт 19 августа против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени.