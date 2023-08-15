Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о топ-событиях 4-го тура.

- Если говорить о топ-событиях тура, какое вы поставили бы на первое место?

- Отмечу неожиданную победу «Урала» над «Спартаком». Стоит отметить работу Ганчаренко, но отчасти такой результат – это стечение обстоятельств. Понятно, что возможности «Урала» и его комплектование не являются идеальными, чтобы бороться за первые места в РПЛ. Но бывает так, что команда удачно начала, где-то повезло, и после этого игроки начинают биться более самоотверженно. В итоге можно добиться высоких результатов. Хотя, при всем уважении, я не думаю, что «Урал» сможет побороться за призовую тройку. Если есть фарт, эмоциональные всплески, то это только на каком-то участке, а чтобы добиться серьезного результата, у тебя класс должен быть выше, чем у соперников.

- Но мы видим, что в первом туре «Урал» обыграл ЦСКА, затем «Спартак». В следующем туре будет «Балтика», а потом «Зенит».

- С «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком». Так тоже бывает. Мотивация у футболистов другая, настрой. Я рад, что «Урал» смог так здорово стартовать, но надо смотреть объективно. Это как с «Ростовом» в прошлом году. Все много обсуждали, что ростовчане поборются за второе место, но оказалось, что это временная ситуация. Также будет и с екатеринбуржцами. Они не смогут весь сезон идти в лидерах.

- А «Краснодар», который сейчас является единственной командой, не потерявшей очков, сможет?

- Подбор футболистов у южан не для борьбы за чемпионство.

- Тем не менее, команда пропустила всего один мяч в четырех турах. А оборона сейчас главная проблема для лидеров.

- Да, это всегда проблема. Когда команда не пропускает, очки уже есть. Это закон футбола. В атаке даже при не очень хорошем комплектовании, два – три моменты будут. При удачном раскладе они реализуются и набираются очки. А если в обороне бардак, эти моменты в атаке не помогут.

- Наверное, ваши слова можно в полной мере отнести к поражению «Спартака» от «Урала».

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- Да. «Спартак», если хочет бороться за первые места, должен выигрывать такие матчи, тем более ведя в счете. Терять очки просто непозволительно. В «Спартаке» сейчас идет такая же история, как в «Зените». Питерцы играют в атакующий футбол, а он подразумевает более раскрытую расстановку на поле. В случае потери мяча, естественно, игроки соперника оказываются свободными. И тогда большую роль играет индивидуальное мастерство оборонительных футболистов.

- У «Зенита» с этим сейчас все в порядке или нет былого запаса прочности?

- Его нет. Но из-за того, что идет определение стартового состава, а не потому, что защитники плохие. Семак пока определяется с двумя центральными защитниками. У «Зенита» проблемы с атакующими действиями, с реализацией и созданием моментов. Если раньше при Малкоме можно было создать один – два момента, которые этот легионер реализовывал, то сейчас никто эту роль на себя не взял.

- «Динамо» победило «Балтику» на классе. Оно много потеряет с отъездом Захаряна?

- Захарян не определял результат в «Динамо» и я не думаю, что у команды появятся какие-то глобальные проблемы из-за ухода этого футболиста.

- «Локомотив» пока не убеждает. Даже «Крылья Советов» играли с железнодорожниками с позиции силы. В чем проблемы команды Галактионова?

- Самарцы все время стараются играть в атакующий футбол. Они раскрываются, заточены под атаку. И с «Зенитом» в этом плане они играли неплохо. При определенном раскладе «Крылья» могут остаться на пятом месте по ходу сезона. Выше будет сложно подняться, но это крепкая команда. Ведущие футболисты уходят, а команда не проседает. Это показатель грамотной работы тренерского штаба и административного тоже.

- ЦСКА не без проблем победил «Сочи». И даже играя в большинстве, едва не упустил победу. Вам не тревожно за москвичей?

- У «армейцев» прошла смена поколений, а на былой уровень команда пока не вышла. Отсюда и лихорадит. Так же, как и «Спартак». Идет становление, но оно затягивается. Постоянно идут крайности, смены тренеров, состава. А нужно потратить время, чтобы заменить бывших лидеров. У ЦСКА это затянулось очень надолго. Не знаю, насколько «армейцы» готовы к борьбе за чемпионство.

Елена Григорьевская