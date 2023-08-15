Обляков - о Медине: «Без него справимся, пусть играет за «Спартак»

Игрок средней линии московского ЦСКА Иван Обляков дал комментарий по поводу трансфера полузащитника Хесуса Медины в другой столичный клуб – «Спартак».

«ЦСКА не хватает Медины? Он ушёл в «Спартак», пускай там и играет. В тактическом плане тяжело ли без него? Нет, всё нормально. Без него справимся», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Медина перешел в стан «красно-белых» в середине июля, подписав трехлетний трудовой договор. Трансфер 26-летнего парагвайца обошелся «Спартаку» в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Хесус провел два поединка, записав на свой счет один забитый мяч.