Камоцци: «Думаю, «Краснодар» готов к борьбе за титул»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы «Краснодара» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, «быки» способны побороться за первое место, так как главный тренер команды Владимир Ивич нацелен на результат.

«Мне нравится нынешний «Краснодар». Думаю, что они готовы к борьбе за титул в этом сезоне. Пришёл тренер, который заточен на результат», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После четырёх туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 19 августа против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.