Чалов: «Переход в «Зенит» не отменяет того, что Фернандес - легенда ЦСКА»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о бывшем одноклубнике Марио Фернандесе. Этим летом футболист перешел в петербургский «Зенит» на правах свободного агента.

«Марио - классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», - цитирует Фёдора издание «Чемпионат».

Напомним, что Фернандес выступал за «армейский» клуб с 2012 по 2022 год. В общей сложности защитник провел за москвичей 329 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и 47 голевых передач.