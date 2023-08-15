Ташуев — о своём уходе из «Ахмата»: «Команде нужна встряска, это было лучшим решением»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своей отставке из грозненского клуба.

Напомним, сегодня, 15 августа, «Ахмат» объявил об уходе Ташуева. Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По словам тренера, он был готов продолжать работу, однако сейчас команда нуждается в встряске. Ташуев отметил, что он сохранил с грозненским клубом хорошие отношения.

«Решили, что команде нужна встряска для того, чтобы привести её в чувства. Наверно, это было лучшим решением, чтобы это сделать. Мы достаточно тепло пообщались и попрощались с президентом», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября прошлого года. В четырёх турах текущего розыгрыша РПЛ грозненцы набрали три очка и сейчас занимают 12-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч бывшая команда Ташуева проведёт 20 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.