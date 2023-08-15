Терёхин оценил переход Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад»

Бывший футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин высказал мнение насчет трансфера полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Арсен будет играть против европейских грандов, а динамовцы смогут на эти деньги найти одного-двух сильных футболистов. Это, возможно, лучший трансфер лета «на выход», - передает слова Терёхина издание «Спорт-Экспресс».

Арсен является воспитанником академии «Динамо». Его трудовое соглашение с «бело-голубыми» истекает летом следующего года. В общей сложности полузащитник провел 89 поединков за московский коллектив, записав на свой счет 19 забитых мячей и 25 голевых передач.