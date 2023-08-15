Чернышов: «В будущем Захарян может дорасти до уровня Давида Сильвы»

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«За Захаряна можно порадоваться. Футболист выйдет на новый уровень. Сможет ли он выйти на уровень Давида Сильвы? В будущем Захарян может дорасти до его уровня», - передает слова специалиста Legalbet.

Ранее стало известно, что Захарян 16 августа прилетит в Сан-Себастьян для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. За трансфер 20-летнего полузащитника «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов евро.