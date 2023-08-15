Чанов: «Думаю, что Акинфеев должен пропустить немного»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о состоянии голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева.

Напомним, Акинфеев пропускал матч четвёртого тура РПЛ против «Сочи» (3:1). По словам врача ЦСКА Эдуарда Безуглова, 37-летний вратарь не смог принять участие в игре из-за дискомфорта.

По мнению Чанова, восстановление Акинфеева не займёт много времени. Также специалист отметил, что колени являются уязвимым местом футболистов.

«Я разговаривал с Акинфеевым. Вроде бы он в более-менее нормальном состоянии. Думаю, что Игорь должен пропустить немного», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

В четырёх турах РПЛ ЦСКА набрал девять очков и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 19 августа против «Динамо». Начало — в 15:00 по московскому времени.