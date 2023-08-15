Агент: «Куэро не боялся ехать в Россию»

Футбольный агент Мануэль Сьерра, который представляет интересы эквадорского нападающего Джастина Куэро, высказался о трансфере своего клиента в «Оренбург».

«Джастин готов работать, чтобы «Оренбург» продолжал расти и становился еще лучше. Куэро не боялся ехать в Россию. Его первые впечатления здесь очень хорошие. Он счастлив», - передает слова представителя футболиста издание Sport24.

До перехода в «Оренбург» Джастин выступал за «Индепендьенте дель Валье». Куэро является лидером сборной Эквадора до 20 лет. Нападающий провел 22 поединка и отметился 16 забитыми мячами.