«Ахмат» может пригласить главного тренера «Акрона»

Сегодня, 15 августа, грозненский «Ахмат» объявил об отставке с поста главного тренера команды Сергея Ташуева. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию. Причиной стал неудачный старт команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

По сообщениям издания Sport24, на вакантное место наставника грозненской команды претендует Евгений Калешин, ныне занимающий пост рулевого тольяттинского «Акрона».

«Ахмат» набрал всего три балла в четырех турах чемпионата России. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче грозненцы на домашнем стадионе примут «Оренбург».