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Раков: Дзюба поддерживает практически во всем

15 Августа 2023 • 12:42 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Форвард столичного «Локомотива» Вадим Раков рассказал о конкуренции с нападающим «железнодорожников» Артёмом Дзюбой.

«Тёма поддерживает практически во всем, с ним очень комфортно играть. Очень высокий футболист, много цепляется, и из-под него можно много чего придумать по штрафной и не только», — заявил игрок москвичей в интервью изданию Sport24. По его мнению, Дзюба не является прямым конкурентом по позиции, поскольку Раков больше играет на фланге. Также Вадим рассказал, что бывший капитан сборной шутит без злого умысла.

Напомним, что 18-летний форвард дебютировал в основном составе «Локомотива» в рамках нынешнего розыгрыша Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Вадим Раков
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