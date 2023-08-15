Известно, когда Захарян станет игроком «Реал Сосьедада»

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян согласовал условия личного контракта с испанским «Реал Сосьедадом».

По сообщениям «Спорт-Экспресса», в среду, 16 августа, 20-летний воспитанник «бело-голубых» вылетит в Испанию. На следующий день он пройдет медицинское обследование, после чего подпишет соглашение с клубом Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что трудовой договор Захаряна с «Реал Сосьедадом» будет рассчитан на пять лет. Его трансфер обойдется испанскому клубу в 12 миллионов евро.

За первую команду «Динамо» Арсен играет с 2020 года. В составе москвичей он провел 89 матчей, забил 19 мячей и сделал 25 ассистов.