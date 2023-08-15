Билялетдинов оценил возможный уход Изидора из «Локомотива»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном уходе Вильсона Изидора из стана «железнодорожников».

«Уход Изидора скажется на игре «Локомотива». Команде нужен нападающий и надо срочно искать ему замену. Может, какие-то намётки есть», — заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, уход француза станет головоломкой для тренера Михаила Галактионова из-за травмы Артёма Дзюбы, также предположив, что «Локомотив» может играть без форварда или вызвать футболиста из молодёжного состава.

Напомним, что Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в шесть миллионов евро. В 41 матче за «железнодорожников» француз забил 18 голов.