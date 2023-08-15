Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

- Вам грустно от того, что наш чемпионат покидает такой талантливый спортсмен?

- Честно говоря, в начале он сверкнул очень ярко, но продолжения не последовало. Уже больше года, к большому сожалению, мы не видели игры, которую он показывал раньше.

- С чем вы это связываете?

- Честно говоря, не знаю. Возможно, дело в психологии или в агентах. Может, дело в постоянных слухах вокруг его будущего. То «Челси» интересуется, то ещё что-то. Для него и для «Динамо» хорошо, что эта эпопея всё же завершилась. Если бы он играл так, как в позапрошлом сезоне, трансферная стоимость была на порядок выше. Руководство «Динамо» тоже проглядело момент, когда надо было переподписывать с ним контракт. Летом он бы уже стал свободным агентом, так что в этом плане время было упущено. Непонятно, почему так случилось. Его переход сделает лучше для всех, брожения вокруг него негативно сказывались на игре коллектива.

- Чемпионат Испании стилистически подходит Захаряну?

- Он играет в умный и техничный футбол. Ему будет тяжело там адаптироваться со своим сегодняшним отношением. Там всегда надо показывать уровень, а не изредка. Там терпеть тебя никто не будет, это у нас таких по головке гладят.