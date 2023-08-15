Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» эксклюзив

15 Августа 2023 • 12:22 Комментировать (1)

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

- Вам грустно от того, что наш чемпионат покидает такой талантливый спортсмен?

- Честно говоря, в начале он сверкнул очень ярко, но продолжения не последовало. Уже больше года, к большому сожалению, мы не видели игры, которую он показывал раньше.

- С чем вы это связываете?

- Честно говоря, не знаю. Возможно, дело в психологии или в агентах. Может, дело в постоянных слухах вокруг его будущего. То «Челси» интересуется, то ещё что-то. Для него и для «Динамо» хорошо, что эта эпопея всё же завершилась. Если бы он играл так, как в позапрошлом сезоне, трансферная стоимость была на порядок выше. Руководство «Динамо» тоже проглядело момент, когда надо было переподписывать с ним контракт. Летом он бы уже стал свободным агентом, так что в этом плане время было упущено. Непонятно, почему так случилось. Его переход сделает лучше для всех, брожения вокруг него негативно сказывались на игре коллектива.

- Чемпионат Испании стилистически подходит Захаряну?

- Он играет в умный и техничный футбол. Ему будет тяжело там адаптироваться со своим сегодняшним отношением. Там всегда надо показывать уровень, а не изредка. Там терпеть тебя никто не будет, это у нас таких по головке гладят.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Валерий Масалитин Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Советский
15 Августа 2023 в 12:45
Там терпеть его никто не будет, это у нас таких по головке гладят.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
13:44 · Россия. Премьер-лига
Обляков - о Медине: «Без него справимся, пусть играет за «Спартак»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Думаю, «Краснодар» готов к борьбе за титул»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Переход в «Зенит» не отменяет того, что Фернандес - легенда ЦСКА»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о своём уходе из «Ахмата»: «Команде нужна встряска, это было лучшим решением»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Терёхин оценил переход Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «В будущем Захарян может дорасти до уровня Давида Сильвы»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Думаю, что Акинфеев должен пропустить немного»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Захаряну не будет сложно в чемпионате Испании»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Куэро не боялся ехать в Россию»
12:45 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» может пригласить главного тренера «Акрона»
12:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кожемякин: «Победить в первой лиге можно, только если у тебя горят глаза»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Раков: Дзюба поддерживает практически во всем
12:37 · Россия. Премьер-лига
Известно, когда Захарян станет игроком «Реал Сосьедада»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов оценил возможный уход Изидора из «Локомотива»
12:19 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» подписал эквадорского нападающего официально
Все новости
Рекомендуем